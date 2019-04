Gemeinsam Müll sammeln

Am morgigen Dienstag findet in Ludwigschorgast wieder eine Müllsammelaktion an den Straßenrändern und in der Flur statt. Der SPD-Ortsverein, der die Organisation übernimmt, hofft auf zahlreiche Mithilfe. Im Anschluss gibt es eine Brotzeit. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bauhof.