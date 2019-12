Gemeinsam mit Obdachlosen Weihnachten feiern

Der Treffpunkt "Menschen in Not" möchte auch in diesem Jahr wieder obdachlosen und armen Menschen in Bamberg das Alleinsein am Weihnachtsabend ersparen. Gemeinsam mit Jugendlichen aus der offenen Jugendarbeit werden am Heiligabend wohnungslose Menschen zu einer Weihnachtsfeier in den vom BDKJ (Dekanat Bamberg) getragenen Jugendkulturtreff "Immerhin" in der Dr.-von-Schmitt-Straße eingeladen. Bei Kaffee, Plätzchen und einem warmen Abendessen soll armen und einsamen Menschen ein wenig Heimat und Geborgenheit geschenkt werden. Eingeladen sind auch Bamberger, die am Leben von Menschen in Not Anteil nehmen wollen und sich für die christlich motivierte Sozialarbeit des Projekts interessieren, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Weihnachtsfeier beginnt am 24. Dezember um 16 Uhr und endet gegen 19.30 Uhr.

Um die Obdachlosen und Bedürftigen beschenken zu können, bitten die Veranstalter um Unterstützung. Benötigt werden haltbare Lebensmittel (z.B. Doseneintöpfe, Wurst- und Fischkonserven etc.) und Hygieneartikel (Duschgel, Shampoo, Zahnpasta usw.). Von Kleider- und Alkoholspenden sowie kühlpflichtigen Lebensmitteln ist abzusehen. Da die Geschenke gerecht verteilt werden sollen, sollten sie nicht in Geschenkpapier verpackt sein.

Sachspenden können abgegeben werden vom Samstag, 14., bis Donnerstag, 19. Dezember, ab 15 Uhr (auch am Wochenende) im Jugendkulturtreff "Immerhin", Dr.-von-Schmitt-Straße 20. Am Freitag, 20. Dezember, ist die Abgabe von Spenden nur noch über das Büro des "Immerhin" (selbe Anschrift) zwischen 10 und 15 Uhr möglich. Weitere Infos bei Peter Klein, Tel. 0951/2084926. red