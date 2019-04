Gemeinsam mit Kleinkindern kochen

Können Kleinkinder im Alter von ein bis drei Jahre in der Küche schon mithelfen?

Viele Mütter scheuen davor zurück, Kinder in die Küche zu lassen, doch durch das Mithelfen können Kleinkinder vieles lernen und bekommen einen Bezug zur Ernährung vermittelt. Mit viel praktischer Erfahrung steht Marina Herr, Ernährungsfachfrau, am Samstag, 6. April, von 10 bis 12.30 Uhr am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten an der Außenstelle Kronach den Teilnehmern des Kurses zur Seite.

Gemeinsam mit den Kindern bereitet der Kurs einfache, kleine und leckere Gerichte zu. Bitte bringen Sie zu dieser kostenfreien Praxisveranstaltung eine Schürze und Restebehälter mit. Anmeldungen und weitere Angebote gibt es auf der Seite www.aelf-ku.bayern.de/ernaehrung/familie. red