Gemeinsam mit dem Landrat war er ein gefürchteter Spieler

Mit Ludwig Zach feierte ein gebürtiger Straubinger 85. Geburtstag in seiner zweiten Heimat. Der Jubilar kam als junger Mann zum Bundesgrenzschutz nach Stadtsteinach, lernte dort - wie viele Stadtsteinacher - seine spätere Frau kennen, und nach der Eheschließung wurde eine Familie gegründet, auf die er gemeinsam mit seiner Ehefrau Gerlinde sehr stolz ist.

Nach seinem Ausscheiden beim Bundesgrenzschutz absolvierte Ludwig Zach die Aufnahmeprüfung im mittleren Dienst bei der Bundeswehrverwaltung in München, und bis zu seiner Pensionierung war er in den Kreiswehrersatzämtern in Kulmbach und später in Bayreuth tätig.

Ein Name im Tischntennis

Beim TSV Stadtsteinach machte sich Ludwig Zach in der Tischtennisabteilung einen Namen und war in den Mannschaften über 35 Jahre aktiv. Mit Landrat Klaus Peter Söllner bildete der Jubilar ein gefürchtetes Doppel beim TSV. Seinen größten Erfolg holte sich Ludwig Zach 1967 mit der oberfränkischen Vizemeisterschaft im Tischtennis.

Seinen geliebten Tischtennissport betrieb Ludwig Zach noch bis zum 65. Lebensjahr, danach machte er der jüngeren Generation beim TSV Platz. Seiner Tischtennis-Abteilung blieb der Jubilar aber bis heute verbunden. Seine geistige Fitness trainiert Ludwig Zach bis heute mit Schachspielen am Computer. Besonders gefreut hat sich Ludwig Zach an seinem Ehrentag über die persönlichen Glückwünsche seines Doppelpartners im Tischtennis, Landrat Klaus Peter Söllner (FW).

Für die Stadt Stadtsteinach und den TSV Stadtsteinach gratulierte Bürgermeister und TSV-Vorsitzender Roland Wolfrum (SPD).

Siegfried Sesselmann gratulierte für die Briefmarken- und Sammlerfreunde, denen Ludwig Zach seit über 40 Jahren angehört, und Marcel Ott und Hans Geyer überbrachten die Glückwünsche des Musikvereins Stadtsteinach. Werner Reißaus