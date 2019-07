Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Freundschaft mit Sicherheit auch! Deshalb veranstalten die Malteser am Sonntag, 14. Juli, ab 11 Uhr einen integrativen Kochtreff in der dezentralen Unterkunft in Reiterswiesen, Ballinghain, Kissinger Straße 129. Menschen aller Nationen und beider Geschlechter, die gerne kochen, essen und sich austauschen wollen, sind zum orientalischen Sonntagsbrunch eingeladen. sek