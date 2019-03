Gemeinsam Kirche sein - viele Veranstaltungen im März

Die Kolpingfamilie lädt am Dienstag, 12. März, zu einem Vortrag von Anne Wicklein. Thema ist die Arbeit des internationalen Kolpingwerks und die Lebensweise in Thailand. Beginn ist um 19 Uhr im katholischen Jugendheim, St.-Anna-Straße 6. In der Schwesternhauskapelle ist am Dienstag, 12. März, um 20 Uhr das nächste Taizégebet.

?Die ehemaligen Mitglieder der Katholischen Landjugendbewegung der Pfarrei Bad Staffelstein treffen sich am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr zum Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder in der Kirche in Loffeld. Anschließend ist gemütliches Beisammensein im Gasthof Geldner in Loffeld. Außerdem werden Informationen zur "München-Fahrt" bekanntgegeben. Zum Seniorennachmittag wird am Donnerstag, 14. März, um 15 Uhr ins katholische Jugendheim, St.-Anna-Straße 5. eingeladen. Inge Kluge und Maria G. Ries, die "Neuen", stellen sich vor.

Am Freitag, 15. März, ist um 17 Uhr Gottesdienst in der Schön-Klinik und um 19 Uhr in Reundorf.

Alle Kinder sind zum Kreuzweg am Freitag, 15. März, um 15 Uhr in die Pfarrkirche eingeladen. Anschließend ist die erste Probe (Einzug, Sitzordnung) der Erstkommunionkinder.

Zum Firmstart 2019 findet am Samstag, 16. März, um 16.30 Uhr ein Gottesdienst für alle Firmlinge statt.

Im 10.30-Uhr-Gottesdienst am Sonntag, 17. März, stellen sich die Erstkommunionkinder vor. Es spielt die Band "Rita and Friends" aus Rattelsdorf.

Der Sachausschuss Mission lädt am Sonntag, 17. März, ab 10.30 Uhr zum Fastenessen (Linseneintopf, auch als vegane Variation) ein. Der Erlös geht in diesem Jahr an die Erlöser-Schwestern aus Würzburg für die Mission in Tansania.

In der Fastenzeit liegt am Schriftenstand auch wieder der Misereor-Fastenkalender zum Verkauf auf. Es wird gebeten, beim Kauf 3 Euro in die Schriftenstandkasse zu werfen. Die Kinder sind eingeladen, sich an den Eingängen ihr Opferkästchen mit Comic-Heftchen zur Kinderfastenaktion 2019 mitzunehmen.

Die Katholische Kirchenstiftung St. Kilian Bad Staffelstein sucht ab sofort eine/-n Pfarrsekretär/-in für die Pfarrei St. Kilian im neuen Seelsorgebereich. Die Stelle ist unbefristet mit einem Beschäftigungsumfang von 19,5 Stunden wöchentlich. Näheres gibt es im Schaukasten auf der Homepage der Pfarrei und des Erzbistums Bamberg: www.stkilian-badstaffelstein.de oder www.erzbistum-bamberg.de.

?Die Pfarrei St. Kilian Bad Staffelstein lädt am Samstag, 30. März, in die Peter-J.Moll-Halle ein. Unter dem Motto "Kirche ändert sich?! auch bei uns - Chancen für unsere Pfarrei St. Kilian im neuen Seelsorgebereich" gibt es Informationen und die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Domkapitular Hans Schieber und andere stellen sich den Fragen und freuen sich auf regen Austausch. Beginn ist um 19.30 Uhr.?

Auch die Kur- und Urlauberseelsorge lädt zu Veranstaltungen ein: am Mittwoch, 13. März, um 19 Uhr heißt es bei "Gott & Die Welt": "Leichtsinn und Gottvertrauen: Mute ich meinem Glauben zu wenig zu?" Es findet ein ökumenischer Gesprächsabend in der Schön-Klinik im Konferenzraum mit Pfarrerin Anja Bautz und Matthias Beck, Telefon 09573/340835, statt. Am Freitag, 15. März, ist um 19.30 Uhr ein Bildervortrag zu Impressionen und Natureindrücken vom Gottesgarten. Gezeigt wird der Rundweg Süd über Berge und Schluchten, an Höhen und bizarren Felsen vorbei. Die Veranstaltung findet im evangelischen Gemeindehaus, Balthasar-Neumann-Straße 4 (Pilgerbegleiter Reinhold Müller), statt. red