Gemeinsam im Rhythmus

Ein sonniger Samstagnachmittag im April und im Haus der Musikschule Hemhofen geht es rund. Aus einem geplanten Trommel-Workshop unter dem Motto "Musik für alle" werden gleich zwei, denn es gab so viele Anmeldungen, dass Musikschulleitung Sarah Szarek und Fachlehrer Claus Zwanziger in der Anmeldephase entschieden, dass der Kurs direkt zweimal stattfindet. Zwischendurch bewirtete der Förderverein mit Kaffee und Kuchen.

Musikbegeisterte Menschen aller Altersklassen waren gekommen. Während die jüngsten Teilnehmer kaum laufen konnten und sich interessiert umschauten, nahmen Kinder und Jugendliche souverän an den afrikanischen Djemben Platz, junge und ältere Erwachsene taten es ihnen gleich.

Nach einer spielerischen Annäherung an die großen Instrumente erklärt Claus Zwanziger zunächst deren Herkunft sowie die grundlegenden Anschlagsweisen. Dann geht es los. Es dauert nicht lange und die ganze Gruppe trommelt synchron verschiedene Rhythmen. Weil es so gut funktioniert, wird die Gruppe geteilt und es gibt verschiedene Anweisungen für jede Hälfte. Auch das läuft wie am Schnürchen, als hätten die Teilnehmer nie etwas anderes gemacht. Eine Teilnehmerin, die seit einem halben Jahr einen Trommelkurs bei Claus Zwanziger besucht, erklärt: "Trommeln macht nur in der Gruppe Spaß."

Die Musikschule wird den Faden aufnehmen und im Herbst gleich zwei neue Gruppen-Kurse anbieten: Trommeln für Kinder sowie Trommeln für Erwachsene. Die neuen Kursangebote sind auch für auswärtige Schüler interessant. Denn aufgrund einer neuen Gebührenordnung, die erst am vergangenen Dienstag im Gemeinderat verabschiedet wurde, zahlen hier alle Teilnehmer den gleichen Preis. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit gibt es am Infotag am Sonntag, 19. Mai, in der Musikschule Hemhofen.

Heike Reinersmann