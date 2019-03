Gemeinsam gewachsen

Ob nun im Büro oder in der Montage, ob als Raumpflegerin oder als Leiter der Produktionslogistik - jeder der Geehrten spielt an seinem Platz eine Rolle, wenn es darum geht, dass die Geschäfte des Coburger Druckluftspezialisten Kaeser Kompressoren möglichst optimal laufen. In den vergangenen 25 beziehungsweise 40 oder gar 45 Jahren, in denen sie für das Unternehmen tätig sind, haben sich die Aufgaben bei Kaeser firmenintern immer wieder gewandelt und von den Mitarbeitern verlangt, dazuzulernen und mit dem Unternehmen mit zu wachsen. "In all der Zeit sind Sie dabeigeblieben und haben in Ihren jeweiligen Arbeitsbereichen dazu beigetragen, dass das Unternehmen sich als Ganzes entwickeln und wachsen konnte", dankte Thomas Kaeser, Vorstandsvorsitzender von Kaeser Kompressoren, den Jubilaren. Sie hätten sich den Herausforderungen gestellt, sie bewältigt und damit maßgeblich zum Unternehmenserfolg beigetragen. "Unser Unternehmen ist zu einem großen Teil durch Sie und Ihr Engagement das, was es heute ist: ein international gut aufgestelltes Familienunternehmen, dessen hochwertige Produkte in fast allen Ländern der Welt zu finden sind", zollte Kaeser seinen treuen Mitarbeitern Anerkennung.

Bei der feierlichen Ehrung für ihre langjährige Zugehörigkeit zum Unternehmen dankte Thomas Kaeser den Jubilaren für ihre Treue und bat sie, das umfangreiche Know-how, das sie im Laufe der Zeit erworben hätten, auch an die weiterzugeben, die noch nicht so lange dabei seien. "So gewährleisten wir, dass es auch in Zukunft weiter nach vorne geht", sagte Kaeser einer Pressemitteilung zufolge.

Für 25-jährige Zugehörigkeit geehrt wurden: Kerstin Braun, Karin Graser, Jens Butters, Uwe Hertwig, Marcel Meißner, Uwe Riedel.

Für 40-jährige Zugehörigkeit geehrt wurde: Roland Hillmert.

Für 45 Jahre wurde Ralf Lichtblau ausgezeichnet. red