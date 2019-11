"Gusto - Gemeinsam gesund älter werden mit Genuss": Das Institut für angewandte Gesundheitswissenschaften der Hochschule Coburg startet in Kooperation mit dem Awo-Treff dieses neue Forschungsprojekt, das sich mit der Ernährung im Alter beschäftigt. In regelmäßigen Gruppentreffen dürfen die Teilnehmer ein Kochbuch erarbeiten, gemeinsam kochen oder ihre Fragen von Ernährungsexperten beantworten lassen. Interessierte Senioren sind eingeladen, sich im Awo-Treff unter Telefon 09563/726672 oder per Mail treff-roedental@awo-coburg.de anzumelden. red