Gemeinsam gegen Rechts

Ein Informationsabend zu rechtsextremer Gewalt findet am Dienstag, 12. Februar, um 19 Uhr in der Matthäuskirche, Hauptstraße 62 in Buttenheim, statt. Das teilt Pfarrerin Mirjam Elsel mit

Rechtsextreme Gewalt hat verschiedene Gesichter: Einschüchterungsversuche durch Drohungen in sozialen Netzwerken, rechtsextreme Flyer im Briefkasten, Beschädigung von Eigentum bis hin zu körperlicher Gewalt und Mord. Betroffen sind alle, die nicht in das Weltbild Rechtsextremer passen: Migranten, Flüchtlinge, öffentliche Personen, Menschen, die sich für eine offene Gesellschaft einsetzen und engagieren. Das Erstarken rechtspopulistischer Bewegungen führt zu immer selbstbewussterem und offenerem Auftreten extremer rechter Akteure. Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus informiert in Buttenheim über die Aktivitäten der extremen Rechten in der Region.

Welche Strukturen gibt es und wie aktiv sind sie? Wie kann sich eine Kommune aktiv gegen Rechtsextremismus engagieren? Die Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt wird die Auswirkungen von Einschüchterungsversuchen und Gewalttaten auf die Betroffenen und die Gesellschaft vorstellen.

Martin Becher, Leiter der Projektstelle gegen Rechtsextremismus in Bad Alexandersbad wird von seinen Erfahrungen berichten.

Vorbeugen

Der Infoabend möchte aufklären und für das Thema sensibilisieren, um rechter Gewalt vorzubeugen, sie frühzeitig zu erkennen. Eingeladen sind interessierte Bürger, Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter. Die Veranstaltung findet statt in Kooperation mit der Evangelischen Erwachsenenbildung vor Ort Bamberg sowie der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Hirschaid-Buttenheim. red