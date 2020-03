Gemeinsam gegen Plastikmüll in Fluss und See

Das Flussparadies Franken ruft seit 2013 anlässlich des Weltwassertages der Vereinten Nationen am 22. März dazu auf, an Flüssen und Seen Müll einzusammeln. Vereine, Gemeinden und Organisationen werden an verschiedenen Wochenenden im März und April zu Wasser und zu Lande die Uferränder der Flüsse und Seen von Müll befreien.

Den Auftakt der Müllsammelaktionen für Saubere Flüsse und Seen machte der LBV Bamberg bereits Ende Februar. Die Bedingungen am naturbelassenen Stöckigtbach bei Hallstadt wurden für die wenigen Helfer durch Hochwasser und nasse Wiesen erschwert. Doch umso erstaunlicher, was die kleine Gruppe in kurzer Zeit zusammengetragen hat, berichtet der verein. Am Bauhof der Gemeinde Hallstadt wurden 120 Glasflaschen, 180 kg Restmüll und 30 kg Schrott ermittelt, die teilweise wieder in den Wertstoffkreislauf rückgeführt werden können. Die Anstrengungen nützen nicht nur den Pflanzen und Tieren, sondern kommt auch den zahlreichen Spaziergängern zugute, die sich an der Wiesenlandschaft erfreuen.

Ab Mitte März werden weitere Gruppen von Lichtenfels über Bamberg bis nach Knetzgau ihre Müll-Sammel-Aktionen an den Gewässern starten. Am Samstag, 21. März, werden sogar neun Gruppen für eine saubere Umwelt aktiv sein. Die Gemeinde Breitengüßbach wird zusammen mit der BRK-Wasserwacht und der Freiwilligen Feuerwehr die Seen und Badestrände von Abfall befreien. Der Markt Ebensfeld sammelt mit vielen Vereinen auf dem gesamten Gemeindegebiet. Vom Boot aus reinigt der Schwimmverein Coburg die Ufer des Mains bei Hausen im Landkreis Lichtenfels und der Faltboot-Club Bamberg in Bamberg an der Regnitz. Auch die Pfadfinder, mehrere Jugendfeuerwehren und viele Familien mit Kindern sind wieder in den Gemeinden Hallstadt, Viereth und Stegaurach mit Mülleimern bewaffnet unterwegs. Die Bischberger Fischerzunft macht am 18. April den Abschluss. Sie führt ihre Gewässerreinigungsaktion dann bereits zum 40. Male durch.

Informationen und alle Termine gibt es im Internet unter muellsammelaktion.flussparadies-franken.de. red