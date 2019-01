Gemeinsam gegen Krebs lädt zur Jahresdankfeier

Der Verein "Gemeinsam gegen Krebs" sagt wieder Danke. Zur Jahresdankfeier ergeht die Einladung an alle Mitglieder am Freitag, 8. Februar, um 19 Uhr im Gasthof "Zum Bischofshof" in Gundelsdorf. red