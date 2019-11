Gemeinsam für unfallfreie Versammlung

Die Interessengemeinschaft "Land schafft Verbindung Unterfranken" hat am Dienstag ordnungsgemäß eine Versammlung beim Landratsamt Schweinfurt angezeigt. Inhaltlich geht es - im bundesweiten Zusammenhang - um eine Traktorsternfahrt der Landwirte ab Sonntag nach Berlin. Landratsamt und Polizei stehen in engem Kontakt mit der kooperativen Versammlungsleitung, um gemeinsam einen reibungslosen und sicheren Ablauf der Versammlung zu gewährleisten. Bürgerinnen und Bürger müssen sich jedoch zeitweise auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und des Landratsamts Schweinfurt.

Schon in der Nacht unterwegs

Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden und der Versammlungsleitung werden sich bereits im Laufe der Nacht zum Sonntag einige hundert Traktoren, unter anderem aus Unterfranken und Mittelfranken, individuell auf den Weg zum Versammlungsort in Geldersheim (Landkreis Schweinfurt) machen. Auch hier kann es bereits vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Auf Landstraßen sollte daher stets mit langsam fahrenden Traktoren gerechnet werden.

Der Versammlungsbeginn und die Abfahrt der Teilnehmer sind für Sonntagvormittag, 10 Uhr, geplant. Die Aufstellung der Traktoren bei Geldersheim beginnt bereits ab 8 Uhr.

Um die Ausübung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit und die Sicherheit für alle Verkehrs- und Versammlungsteilnehmer zu gewährleisten, ist die unterfränkische Polizei mit ausreichend Kräften im Einsatz und wird die Traktoren deutlich erkennbar mit einem uniformierten Spitzen- und Schlussfahrzeug auf ihrer Fahrtstrecke zwischen Geldersheim und der Landesgrenze nach Thüringen begleiten. Flankierend werden Beamte der Polizeimotorradstaffel den Korso absichern.

Mögliche Verkehrsmaßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit den Straßen- und Autobahnmeistereien und werden von diesen je nach möglichem Bedarf unterstützt oder durchgeführt.

Die Sicherheitsbehörden bemühen sich, die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten. Dennoch muss ab 8 Uhr auch mit längerfristigen Verkehrssperrungen gerechnet werden, wofür um Geduld und Verständnis gebeten wird. Nach Möglichkeit empfiehlt die Polizei den Bereich weiträumig zu umfahren.

Außerdem wird die Polizei dafür Sorge tragen, dass im Zusammenhang mit der Versammlung Rettungswege für Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst vorhanden und frei sind.

Die unterfränkische Polizei wird als Service während des Einsatzes fortlaufend (auch via Twitter) über den genauen Fahrtstreckenverlauf und aktuelle Straßensperrungen informieren. Darüber hinaus sind auch Kommunikationsbeamte der Polizei vor Ort, um transparent die polizeilichen Einsatzmaßnahmen zu erläutern.

Die unterfränkische Polizei und das Landratsamt Schweinfurt sind zur Neutralität verpflichtet und bedanken sich bereits im Voraus bei allen Versammlungs- und Verkehrsteilnehmern sowie den Anwohnern für ihr Verständnis und ihre gegenseitige Rücksichtnahme. red