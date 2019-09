Gemeinsam für die Natur

Drei Landräte und zwei Landratsstellvertreter aus der bayerisch-thüringischen Grenzregion konnte der Saalfeld-Rudolstädter Landrat Marko Wolfram am Freitag, 13. September, zum Festakt "10 Jahre Geopark Schieferland" im Haus des Volkes in Probstzella begrüßen. Die Landkreisvertreter erklärten zur Zukunft des Geoparks: "Gemeinsam werden wir uns in unseren Landkreisen Hof, Kronach und Kulmbach in Oberfranken und Saale-Orla-Kreis, Saalfeld-Rudolstadt und Sonneberg in Thüringen dafür einsetzen, den Geopark Schieferland entsprechend den Zertifizierungskriterien optimal weiterzuentwickeln und den Einwohnern und Gästen empfehlen zu können."

Martin Feustel vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz erinnerte an die Summen aus dem Landeshaushalt, die zur "Förderung von Vorhaben zur Entwicklung und zum Erhalt von Geoparks und Geotopen im Freistaat" zur Verfügung gestellt werden. 2019 lag die Summe bei 345 Tausend Euro, die sich im Jahr 2020 auf 650 Tausend Euro erhöht.

"Es wächst zusammen, was zusammen gehört", so der Kronacher Landrat Klaus Löffler. "Wir sind auf einem ganz starken Weg - und die Keimzelle dazu liegt hier in Ludwigsstadt im Schiefertafelmuseum." red