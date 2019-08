Gemeinsam erinnern an Schulzeit

Drei Männer sind in Münnerstadt zu einem Klassentreffen zusammengekommen. Ferdinand Kirmeier aus Schweden, Josef Schwarz aus Bad Kissingen und Erich Baumeister aus Schweinfurt sind zusammen 268 Jahre alt. Die drei ehemaligen Klassenkameraden, die ihren Abschluss an der Volksschule Münnerstadt erworben haben, trafen sich mit ihren Partnerinnen zunächst zum Mittagessen, am Nachmittag gab es auch noch Kaffee und Kuchen. Alle Beteiligten nutzten die Zeit, um sich über Erinnerungen zur Schulzeit auszutauschen. red