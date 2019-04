Gemeinsam ein Stück des Weges

Am Sonntag, 28. April, bietet der Malteser Hilfsdienst Trauernden an, gemeinsam ein Stück des Trauerweges zu gehen. Die Hospiz und Trauerbegleiter unterstützen Menschen, die trauern und möchten dabei bei persönlichen Gesprächen und Begegnungen der Trauer Raum und Zeit geben. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr vor der Kirche am Kloster Altstadt in Hammelburg an der Bayerischen Musikakademie.

Die Wanderung auf leicht begehbaren Wegen dauert etwa zwei Stunden und findet bei jedem Wetter statt. Im Anschluss Kaffeetrinken. Eine Anmeldung beim Malteser Hilfsdienst Bad Kissingen, Hospizbüro Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 723 72 49, ist erwünscht. sek