Gemeinsam durch ein arbeitsreiches Leben

Georg und Brigitte Kutscher bringen in ihrer Familie fast eine eigene Band zusammen. Wenn Pater Gabriel Ramos Valiente in der Kirche Sankt Laurentius den Gottesdienst zur goldenen Hochzeit hält, werden sechs Familienmitglieder die kirchliche Feier musikalisch gestalten.

Vor 50 Jahren gaben sich die jungen Leute vor Pfarrer Würstlein das Ja-Wort. Die standesamtliche Trauung in der damals noch selbstständigen Gemeinde Elsendorf nahm Bürgermeister Hans Kaiser vor. Mit 20 und 22 Jahren waren die Brautleute bei ihrer Hochzeit noch sehr jung. Der Grund für die frühe Heirat sei die viele Arbeit gewesen, sagen die Eheleute. Ein Sohn und eine Tochter bekräftigten den Bund fürs Leben. Bis heute ist die Familie um vier Enkelkinder gewachsen.

Brigitte Kutscher, geborene Eisenreich, stammt aus Ampferbach und hat den jungen Mann aus Elsendorf beim Tanz in Burgebrach kennengelernt. Georg Kutscher war beim Unternehmen Schaeffler in Höchstadt beschäftigt und führte seine Landwirtschaft im Nebenerwerb.

Da blieb natürlich jede Menge Arbeit für seine Frau übrig. Vor allem, weil es auf dem Hof so viele Tiere gab. Kühe standen bis 1998 im Stall. Daneben gab es Schafe, Ziegen, Hühner und Tauben zu versorgen. Als die Arbeit weniger wurde, suchte sich die Hausfrau und Mutter eine Beschäftigung außer Haus. Georg Kutscher ist in nahezu allen örtlichen Vereinen Mitglied. Bei der Freiwilligen Feuerwehr kam ihm meist die Arbeit am Grill zu.

Musik mögen die Ehejubilare schon wegen der Elsendorfer Blaskapelle sehr gerne. Aber auch Musiksendungen im Fernsehen werden im Hause Kutscher gern gesehen. Bürgermeister Johannes Krapp (CSU) überbrachte den Goldhochzeitern die Glückwünsche der Stadt Schlüsselfeld. See