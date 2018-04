Gemeinsam die Welt ändern

"Es ist gut und richtig, dass ihr die Dinge hinterfragt; auch in Bezug auf den Glauben", ermutigte Dekanin Stefanie Ott-Frühwald die 16 Konfirmandinnen und Konfirmanden in der Michelauer Johanneskirche. Ausgangspunkt ihrer Ansprache in dem Festgottesdienst war die Person des ungläubigen Thomas, der die Botschaft der Jünger von der Auferstehung des Herrn nicht unbesehen glauben wollte.

Die Dekanin spannte in ihrer Predigt den Bogen zu Martin Luther Kings Worten "I have a dream". Auf die Träume und Lebenswünsche ihrer Konfirmanden eingehend, verkündete sie: "Aus der Botschaft von der Auferstehung wächst mein Traum von einer anderen Welt." Daran anknüpfend übersetzte sie das Bibelwort "Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben" in "Selig sind die, die sich ihre Träume nicht nehmen lassen". Ihre Predigt endete mit den Worten: "Ich träume davon, dass ihr alle fröhliche Christen seid: Dass ihr Gott vertraut und eure Träume lebendig haltet. Ich träume davon, dass wir gemeinsam diese Welt verändern können - im Kleinen wie im Großen. Gott schenkt mir die Hoffnung, die dazu nötig ist."

Musikalisch bereichert wurde dieser Konfirmationsgottesdienst mit Heiligem Abendmahl durch Orgelspiel, den Chor Cantica Nova und die Boxenstopp-Band.