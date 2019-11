Gemeinsam die Hofübergabe gestalten

Das Fachzentrum Diversifizierung und Strukturentwicklung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Münchberg bietet am Dienstag, 26. November, ein Seminar zur Hofübergabe an. Das Tagesseminar beginnt um 9 Uhr im Gasthof Opel in Himmelkron und soll gegen 17 Uhr enden. Anmeldungen sind bis zum 19. November, über www.diva.bayern.de möglich. red