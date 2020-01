Gemeinsam beten

- Alljährlich findet in Deutschland an über 1000 Orten die "Allianz-Gebetswoche" mit circa 300 000 Teilnehmern statt. Auch in Kulmbach treffen sich wieder evangelische Christen aus Landes- und Freikirchen sowie kirchlichen Gemeinschaften zum gemeinsamen Gebet unter dem Thema "Wo gehöre ich hin?". An drei Abenden sowie beim Abschlussgottesdienst werden Antworten auf diese Frage ge-geben. Alle Interessierten sind zu den Gebetstreffen in Kulmbach eingeladen, die jeweils um 19.30 Uhr beginnen. Das sind die Termine: Montag, 13. Januar, Evangelische freikirchliche Gemeinde, Langgasse 13; Mittwoch, 15. Januar, Jesus-live-Gemeinde, Albert-Ruckdeschel-Straße 14; Freitag, 17. Januar, Jugendgebetsabend in der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Schwedensteg 2A; Sonntag, 19. Januar, um 10 Uhr gemeinsamer Abschlussgottesdienst in der Kreuzkirche, Tilsiter Straße 35. red