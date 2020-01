Unter dem Motto "Gemeinsam Anpacken für Bad Staffelstein und seine Dörfer" stellen sich die Kandidaten der CSU für die Stadtratswahl am kommenden Dienstag, 28. Januar, in Püchitz im Feuerwehrhaus; am Donnerstag, 30. Januar, in Schönbrunn im Feuerwehrhaus; und am Freitag, 31. Januar, in Kümmersreuth im Feuerwehrhaus vor. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. red