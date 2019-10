Die Hochschule beginnt mit einem neuen Forschungsprojekt, das sich mit der Ernährung im Alter beschäftigt. Senioren ab 65 Jahren können sich im Awo-Treff in einer vorbereitenden Arbeitsgruppe mit den Projektleiterinnen austauschen. Der Termin ist am Mittwoch, 9. Oktober, um 15 Uhr. Anmelden sollte man sich unter Telefon 09561/94415. Teilnahmegebühren fallen nicht an. red