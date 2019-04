Gemeinfelderinnen starten

Nach der langen Winterpause starten die Fußballerinnen des SV Gemeinfeld in der Kreisliga Schweinfurt an diesem Samstag (16.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den FC Eibstadt (4.) durch. Das Team von Coach Reinhold Klein führt punktgleich mit dem TSV Limbach - beide Teams mit fünf Siegen und zwei Remis - die Tabelle an. Sie wollen auch am Ende der Saison ganz oben stehen.

Die Vorbereitung der Gastgeberinnen verlief durchwachsen, sie konnten nur wenige Testspiele absolvieren. Mit Eibstadt (4.) läuft am heutigen Samstag ein unbequemer Gegner auf, der dem SVG alles abverlangen dürfte, auch wenn es für ihn um nichts mehr geht. di