Gemeinfeld gewinnt klar

Die Fußballerinnen des SV Gemeinfeld (2.) haben in der Kreisliga Schweinfurt 4 beim SV Friesenhausen (5.) einen 4:0 (3:0)-Erfolg eingefahren.



Kreisliga Schweinfurt 4

SV Friesenhausen -

SV Gemeinfeld 0:4

Die Gemeinfelderinnen haben ihren zweiten Tabellenplatz verteidigt, jedoch vier Partien mehr als der Dritte Grafenrheinfeld bestritten. Sie lagen nach 20 Minuten durch Tore von Sonja Schnitzer (5. Min., 19.) und Luisa Hink (14.) bereits mit 3:0 vorn. In der 80. Min. stellte Jennifer Müller den 4:0-Endstand her.



Kreisklasse Oberfranken Nord

SpVgg Rattelsdorf -

SG Frickend./Schottenst. 4:1

Der Gast ging zwar nach einer halben Stunde durch Anna-Maria Geist in Führung, hatte jedoch damit sein Pulver verschossen. Innerhalb von drei Minuten drehten die Rattelsdorferinnen kurz vor dem Wechsel durch Lisa Willomeit und Julia Hager die Begegnung. Die SpVgg erhöhte in der 64. und 72. Min. durch Lisa Willomeit auf 4:1.



Kreisklasse Oberfranken Süd

SV Frensdorf II -

FC Baunach II 2:1

Nach drei klaren Erfolgen gab es für die Baunacherinnen beim durchweg siegreichen Tabellenführer eine knappe Niederlage. Für den FCB traf Torjägerin Laura Kirsche.



Bezirksliga Unterfranken 2

TG 48 Schweinfurt -

SV Ostheim 4:1

Tor für Ostheim zum 1:1: Lisa Düring (43.). di/red