Gemeindliches Weihnachtskonzert

Die Gemeinde veranstaltet am Sonntag, 8. Dezember, ab 16 Uhr in der Mehrfachsporthalle, Blumenstraße 35, ein Weihnachtskonzert, um die Bürger auf den Advent einzustimmen. Der Eintritt ist frei. Spenden gehen an den Förderverein der Musikschule. red