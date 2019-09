Die Gemeinde Sand feiert in diesen Tagen ihr Fest des Jahres. Daran nimmt auch die Gemeindeverwaltung Anteil. Sie bleibt wegen der Sander Kirchweih am Dienstag, 3. September, am Nachmittag für den Parteiverkehr geschlossen. An den Vormittagen ist die Verwaltung den Angaben zufolge teilweise besetzt. red