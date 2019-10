Die Kirchengemeinde Heilig Kreuz lädt alle Gemeindemitglieder zu ihrer Gemeindeversammlung am Sonntag, 27. Oktober, ein. Die Zukunft der Immobilien in der Kirchengemeinde Heilig Kreuz ist Thema dieser Versammlung. Beginn ist nach dem Gottesdienst um circa 11.15 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche. red