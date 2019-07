Gemeindestraßen werden umgewidmet

Die Gemeinderatssitzung in Riedenberg am Donnerstag, 25. Juli, beginnt um 19 Uhr mit Ortsterminen. Treffpunkt ist an der Einfahrt Mühlenweg. Danach wird die Sitzung im Gemeindezentrum fortgesetzt. Es geht um den Ausbau der Sinntalstraße und den Spielplatz am Jugendheim. Außerdem befasst sich das Gremium unter anderem mit der Änderung der Widmung der Straßen Gerodaer Straße, Hollweg, Kreuzbergstraße und Sinntalstraße wegen Eigentümerwechsel im Kreuzungsbereich der ehemaligen Bahnstrecke Jossa-Wildflecken. Geändert wird auch die Widmung der Goethestraße. sek