Gemeindestraße wird voll gesperrt

Die Rhönstraße im Ortsteil Wollbach in Höhe des Anwesens 33 wird in der Zeit von kommenden Montag, 9. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 11. Dezember, voll gesperrt. Die Umleitung für die Rhönstraße erfolgt weiträumig über Premich. Die Bushaltestelle in Wollbach "Am See" wird für die Dauer der oben genannten Sperrung an die Schulbushaltestelle Schule/Kindergarten in Burkardroth verlegt, heißt es in einer Mitteilung. sek