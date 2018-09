Gemeindereferent Beck stellt sich vor

Der neue Gemeindereferent Matthias Beck stellt sich am Samstag, 15. September, um 18 Uhr in der Vorabendmesse und am Sonntag, 16. September, in den Gottesdiensten um 8.30 und 10.30 Uhr der Pfarrgemeinde in Bad Staffelstein vor. Weitere Stationen sind am Samstag, 22. September, um 19 Uhr in Frauendorf sowie zum Pfarrfest- und Erntedankfest am Sonntag, 23. September, um 10 Uhr in Uetzing. Der Gottesdienst am Sonntag, 16. September, um 10.30 Uhr wird von der Band "Friedensnetz" aus Döringstadt mitgestaltet. red