Gemeinderatssplitter

Bürgerfragestunde In der Bürgerfragestunde bat Klaus Steger den Bürgermeister, die Ergebnisse der nichtöffentlichen Sitzung in der folgenden bekannt zu geben.



Vollsperrung Am Anfang der Sitzung wies Gräbner darauf hin, dass die kleine Dorferneuerung in Großvichtach am Laufen ist. Die Arbeiten seien von der Firma STK aus Stadtsteinach wieder aufgenommen worden. Ab dem 16. April sei eine Vollsperrung notwendig. Bis dahin sollen Maßnahmen getroffen werden, so dass der Dorfplatz von den Anliegern der Baustelle als Parkplatz genutzt werden kann.



Dank Letztendlich bedankte sich Gräbner bei allen Helfern für die Osterdeko in seiner Gemeinde und am Brunnen sowie den Helfern der "Zamm geht's Aktion".



Termine Veranstaltung für das Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) am 25. April, 19.30 Uhr, Rodachtalhalle

Kulturfahrt am Samstag, 28. April, um 15 Uhr. Das Einwohnermeldeamt ist wegen EDV-Umstellung von Dienstag, 17. April bis einschließlich Donnerstag, 19. April, geschlossen. vs