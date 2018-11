Gemeinderatssitzung in Wilhelmsthal

Die Bevölkerung ist zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Wilhelmsthal am Donnerstag, 29. November, eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Nach der Behandlung von Bauanträgen stehen die Besichtigung der Feuerwehr Hesselbach durch die Kreisbrandinspektion des

Landkreises Kronach, die Beschlussfassung über den Schülerbeförderungsvertrag mit der Firma Buckreus Touristik GmbH für das Schuljahr 2018/2019 und der Straßenausbau im Zuge des Wasserleitungsbaues auf der Agenda. Die Mitglieder beraten weiter über den Zuschussantrag der Katholischen Kirchenstiftung St. Pankratius Steinberg auf Erneuerung der Außenanlagen mit Entwässerungskanalarbeiten - Wegerneuerung - an der Pfarrkirche und über den Zuschussantrag des SV 1957 Gifting zum Kauf des Sportgeländes in Gifting. Ein weiterer Punkt sind die Kostenmehrungen durch notwendige Umplanungen der Förderoffensive Nordostbayern zum Abbruch der alten Schule in Effelter und Neubau eines Gemeinschaftshauses und zur Sanierung und zum Umbau des alten Schulgebäudes in Steinberg. red