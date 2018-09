Gemeinderatssitzung in Michelau

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Michelau findet am Mittwoch, 5. September, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Agenda stehen die Schaffung von 50 Hortplätzen in Schwürbitz und die Schaffung von notwendigen Hortplätzen in Michelau. Auch der Antrag der Firma Invista auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang von der öffentlichen Wasserversorgungsanlage steht auf der Tagesordnung. red