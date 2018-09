Gemeinderatssitzung heute in Buch

Zur nächsten Sitzung des Gremsdorfer Gemeinderates ist die Bevölkerung am heutigen Montag um 17 Uhr in das Feuerwehrhaus im Ortsteil Buch eingeladen. Tagesordnungspunkte sind unter anderem der Neubau und die Umgestaltung des gemeindlichen Bauhofs in der Bechhofer Straße 16, die Bauleitplanungen der Gemeinde sowie von Nachbarkommunen, der Vertrag für die Radwegebeschilderung und die Urnenfelder auf dem Friedhof. red