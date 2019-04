Gemeinderat würdigt das Engagement langjähriger Blutspender

In der Gemeinderatssitzung wurden wieder langjährige Blutspender geehrt. Bürgermeister Thomas Kneipp (CSU) erwähnte die Unverzichtbarkeit des Blutspendens. Bayernweit würden täglich etwa 2000 Blutkonserven benötigt. Daher sei es notwendig, auch jüngere Menschen als Blutspender zu gewinnen. Das Spenden sei ein wichtiger Beitrag für ein funktionierendes Gesundheitssystem.

Der stellvertretenden Kreisgeschäftsführer des BRK, Stephen Bauersachs, sagte, in Bayern würden etwa 7,5 Prozent der Bevölkerung Blut spenden. Bundesweit gesehen sei diese Zahl noch weitaus geringer. Im Landkreis Lichtenfels liege die Spendenbereitschaft bei etwa 14 Prozent. "Wir im Landkreis Lichtenfels sind also Meister der Herzen und können stolz darauf sein", so Bauersachs. Zusammen mit der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Rosemarie Göhring und Bürgermeister Thomas Kneipp ehrte Bauersachs folgende Blutspender:

Für 50 Spenden: Brigitte Regele, Petra Wimmer; für 75 Spenden: Jürgen Ender, Daniel Mahr, Dietmar Grahl, Rainer Tuschl, Dominic Mahr, Manuel Stindl, Rainer Ender, Ulla Renner, Peter Renner; für 100 Spenden: Angela Wilm, Hans-Werner Herold, Monika Deuerling, und Robert Dirauf.

Die Sitzungsprogramm selbst war relativ schnell abgearbeitet. Für einen Gruppenraum in der Grundschule soll neues Mobiliar angeschafft werden. Bürgermeister Kneipp schlug vor, hierfür 5000 Euro im Haushalt einzuplanen. Die Räte billigten das Vorhaben mit einer Gegenstimme.

Ein vom Bauhof genutzter Baggerlader muss, um die Betriebsbereitschaft sicherzustellen, für knapp 6000 Euro instandgesetzt werden. Das Baufahrzeug wurde 1997 gebraucht angeschafft. In den vergangenen 22 Jahren wurden insgesamt 8500 Euro an Reparaturkosten in die Maschine investiert. Eine Neuanschaffung bezifferte Kneipp auf etwa 50 000 bis 60 000 Euro. "Der Bagger wird nicht oft gebraucht, aber doch sporadisch und dann bekommt man auf die Schnelle kein Ersatzfahrzeug", so das Gemeindeoberhaupt. Die Räte beschlossen einstimmig die Instandsetzung.

Bauanträgen für die Errichtung eines Wintergartens in Obersdorf, den Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage in Reuth sowie den Neubau einer Lager- und Unterstellhalle in Thelitz erteilte das Gremium das gemeindliche Einvernehmen.

Kneipp gab bekannt, dass ein Bauantrag zur Errichtung von zwei unbeleuchteten frei stehenden Plakatwerbetafeln auf dem Anwesen Ringstraße 1, welcher vom Gemeinderat bereits abgelehnt wurde, nun auch seitens des Landratsamtes nicht genehmigt wurde. Insbesondere bestünde für das Vorhaben die Pflicht zur Einhaltung von Abstandsflächen und daher sei es hier nicht zulässig. Zudem wurde festgestellt, dass das Vorhaben zu einer Beeinträchtigung des Wesens, des überlieferten Erscheinungsbilds und der künstlerischen Wirkung eines Baudenkmals führen würde und gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustands sprächen. wha