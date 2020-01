Gemeinderat vergibt Aufträge und verteilt Zuschüsse

Zu Beginn der jüngsten Sitzung des Weisendorfer Gemeinderats gab der Zweite Bürgermeister und Sitzungsleiter Karl-Heinz Hertlein (CSU) eine Reihe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Sitzung bekannt, unter anderem zu vier Gewerken zum Neubau der Ballsporthalle.

Das Gewerk Dachabdichtungsarbeiten wurde an die Firma Schwarz aus Windsbach zum Bruttoangebotspreis in Höhe von rund 423 000 Euro vergeben. Die Holzbauarbeiten wird die Firma Döring & Reuth aus Bayreuth zum Bruttoangebotspreis in Höhe von rund 361 000 Euro ausführen. Die Metallbauarbeiten übernimmt die Firma Perras Fassadentechnik aus Riedenburg zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 270 000 Euro. Mit dem Gewerk Schlosserarbeiten wurde die Firma Metallbau Dorsch aus Adelsdorf zum Bruttoangebotspreis in Höhe von rund 32 000 Euro beauftragt.

Pager für die Feuerwehren

Bei der Beschaffung von Pagern für den Digitalfunk der freiwilligen Feuerwehren beteiligt sich der Markt Weisendorf an der Ausschreibung für Digitalfunk BOS durch den Freistaat Bayern mit 50 Pagern und stellt im Haushalt 2020 die entsprechenden Mittel bereit.

Mit dem Druck der Stimmzettel für die Kommunalwahl 2020 (Stimmzettel Bürgermeisterwahl, gegebenenfalls Stimmzettel Stichwahl Bürgermeisterwahl und Stimmzettel Gemeinderatswahl) wurde die Druckerei Schalk aus Herzogenaurach beauftragt.

Wie bereits in einer vorhergehenden Sitzung angekündigt, wird sich der Markt Weisendorf an der Errichtung einer Hortgruppe des katholischen Kinderhauses St. Josef beteiligen. Ergänzend zu den Beschlüssen des Marktgemeinderates vom 22. Mai 2017 und 6. Mai 2019 wurde beschlossen, die für die Umbaumaßnahme erforderlichen Baukosten in Höhe von 220 000 Euro (mit Kostenübernahme für Arbeiten im Pfarrsaal) zu übernehmen. Die Auszahlung erfolgt nach Eingang der Schlussrate der Regierung von Mittelfranken, die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung.

Auch mit den Richtlinien zur Förderung des Sports und der Vereinsarbeit im Markt Weisendorf beschäftigte sich das Gremium in nichtöffentlicher Sitzung. So wurde beschlossen, die Richtlinien in Bezug auf das Engagement der Vereine bei der Umsetzung der Kirchweih Weisendorf einzuarbeiten (zusätzliche Art der Förderung zu den genannten Tagessätzen) und die steuerlichen und weiteren rechtlichen Belange der Änderung zu überprüfen. Die geänderten Richtlinien werden dem Marktgemeinderat in einer der nächsten Sitzungen vorgelegt.

Zur Errichtung eines Zaunes am evangelischen Kindergarten wird der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Weisendorf-Rezelsdorf ein Investitionszuschuss in Höhe von maximal 6570 Euro gewährt. sae