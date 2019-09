Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Dienstag, 24. September, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berufung und Vereidigung eines Nachrückers anlässlich des Rücktritts von Gemeinderat Stefan Vogel sowie die Neubestellung von Ausschussmitgliedern. Des Weiteren steht der vorhabenbezogene Bebauungs- und Grünordnungsplan "Am Steinig II" in Mühlendorf auf der Tagesordnung. red