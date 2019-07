Der Gemeinderat Theres hält am Montag, 15. Juli, um 19 Uhr im Verwaltungsgebäude in Obertheres eine Sitzung ab. Dabei soll Anton Brand als neuer Feldgeschworener vereidigt werden. Weitere Punkte der Tagesordnung sind ein Erschließungsbeitrag "An den Beuten" in Obertheres; diesbezüglich geht es um die Rechtmäßigkeit der Herstellung und die Zustimmung zur Planabweichung. Private und gewerbliche Bauanträge sowie der Bericht über den Bürgerdienst Theres sind weitere Themen der Sitzung. red