Gemeinderat und Bauausschuss tagen

Die Mitglieder des Zapfendorfer Marktgemeinderates tagen am Donnerstag, 19. April, um 19 Uhr im Rathaus. Das Gremium beschäftigt sich unter anderem mit der Bedarfsplanung der Kindertagesstätten mit Neubau an der Kita St. Christophorus und Umbau der Kita St. Franziskus. Bereits um 18.35 Uhr treffen sich die Mitglieder des Bau-, Umwelt- und Grundstücksausschusses. Neben diversen Bauanträgen geht es um die Sanierung der Straße "Mühlweg" in Lauf. red