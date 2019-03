Gemeinderat tritt zusammen

Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 18. März, um 19 Uhr, in der Schule statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Informationen aus dem Schulverband Mittelschule Sonnefeld und der Ausbau der B 303 - Beteiligung der Öffentlichkeit an der Lärmaktionsplanung für Hauptverkehrsstraßen. red