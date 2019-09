Gemeinderat trifft sich

Zur nächsten Sitzung des Uehlfelder Marktgemeinderates am Donnerstag, 12. September, um 19.30 Uhr im Schulungsraum des Feuerwehrhauses ist die Bevölkerung eingeladen. Unter anderem wird über den Rathausumbau berichtet und über diverse Bauangelegenheiten beraten. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind die frühzeitige Beteiligung der Marktgemeinde Uehlfeld als Träger öffentlicher Belange zur dritten Änderung des Bebauungsplanes Nummer 11 c "Am Sportgelände" in Lonnerstadt und zum Bebauungsplan Nummer 28 "Schafgrund" in Vestenbergsgreuth. red