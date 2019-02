Gemeinderat trifft sich

Der Gemeinderat Uehlfeld tagt am Freitag, 8. Februar, um 19.30 Uhr im Schulungsraum des Feuerwehrhauses. Unter anderem stehen folgende Punkte auf der Tagesordnung: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan Nummer 16 "Innenentwicklung Bamberger Straße" in Dachsbach; erneute Beteiligung der Nachbargemeinden zum Bebauungsplan "Baugebiet Schmidsleiten II" in Vestenbergsgreuth; dritte Änderung mit integrierter Grünordnung des Marktes Weisendorf: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan "Gerbersleite Ost"; Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur achten Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan des Marktes Weisendorf im Ortsteil Nankendorf; Kurzbericht zum aktuellen Rathausumbau. red