Gemeinderat trifft sich am Festplatz

Der Gemeinderat hält am Donnerstag, 26. April, im Gemeindezentrum eine Sitzung ab. Die Räte treffen sich um 18.30 Uhr am Festplatz. Bei der Sitzung geht es um die Nachfolge für das verstorbene Gemeinderatsmitglied Robert Melber. Weitere Punkte sind Bauanträge, Informationen zur Sanierung des Caritas-Kindergartens in Breitbrunn und die Jahresrechnung 2017. red