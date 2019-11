Gemeinderat Trebgast berät über Hortgruppen

Am Montag, 11. November, tagt um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Trebgast der Gemeinderat. Neben dem Anbau von zwei Hortgruppen mit behindertengerechtem Umbau, Brandschutzmaßnahmen, einschließlich der Sanierung der WCs an der Grundschule Trebgast und dem Neubau von zwei Hochregallagern sowie einer Lagerüberdachung steht auf der Tagesordnung auch das Kernwegenetz. Außerdem braucht der Traktor des gemeindlichen Bauhofs einen neuen Salzstreuer und der Förderantrag für das Projekt Kunst- und Seeweg Trebgast mit der Kulturinitiative Trebgast muss beraten werden wie auch die Bedarfsmitteilung für Städtebauförderungsmittel 2020. red