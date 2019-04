Gemeinderat Theres tagt in Obertheres

Der Gemeinderat Obertheres tagt am Montag, 8. April, ab 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes in Obertheres. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem ein Antrag zum Erstellen eines Sichtschutzzaunes in Horhausen sowie ein Bauantrag. Des Weiteren befassen sich die Gemeinderäte mit der Jahresrechnung 2017, mit den Haushaltsüberschreitungen und dem Jahresergebnis 2017, dem Haushaltsplan 2019 sowie mit dem Finanzplan 2018 bis 2022. red