Gemeinderat Theres tagt im Feuerwehrhaus

Der Gemeinderat Theres hält am Mittwoch, 15. Januar, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus Obertheres eine Sitzung ab. Auf der Tagesordnung stehen der Bebauungsplan "Sonnenleite", private Bauanträge, die Sanierung des Brunnschlagwegs (Kernwegenetz) und der Antrag der Sozialen und Unabhängigen Bürgergemeinschaft Theres (SUBT) zu den Hebeanlagen in der Gemeinde. Ferner befassen sich die Räte mit der widerrechtlichen Nutzung gemeindlicher Flächen, mit dem Überstand von Hecken entlang öffentlicher Straßen und Wege sowie mit dem Thema Lärmschutz entlang der Autobahn. red