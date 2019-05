Um die Teilnahme der Gemeinde am Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen geht es in der Sitzung des Gemeinderates Theres, die für Mittwoch, 5. Juni, anberaumt ist und zusammen mit der Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung Theres abgehalten wird. Beginn ist um 19 Uhr im Verwaltungsgebäudes in Obertheres. Des Weiteren wird die Entwurfsplanung "Neugestaltung Umfeld Turnhalle/Schule/Kindergarten" in Obertheres vorgestellt und aus den zurückliegenden Bürgerversammlungen berichtet. red