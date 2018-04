Gemeinderat tagt zweimal

Der Gemeinderat Langensendelbach hält am Montag, 23. April, seine nächste Sitzung um 19 Uhr im Pfarrheim St. Peter und Paul ab.

Zu den Tagesordnungspunkten zählen unter anderem ein Antrag des Sportvereins Langensendelbach (Tennisabteilung) auf Zuschuss zur teilweisen Erneuerung des Clubhauses und ein Antrag des Kindergartens "Heilige Familie" im Gemeindeteil Bräuningshof auf einen Zuschuss für eine Vorpraktikantin im Kindergartenjahr 2018/19.



Hochwasserschutz

Einen Tag später, am Dienstag, 24. April, findet dann eine Sondersitzung des Langensendelbacher Gemeinderates statt, in der zwei Sachverständige zur Umsetzung eines Hochwasserschutzkonzeptes sprechen. Die Sondersitzung beginnt um 19 Uhr ebenfalls im Pfarrheim. red