Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am morgigen Dienstag um 19 Uhr statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berufung des Wahlleiters und seines Stellvertreters für die Gemeindewahlen am 15. März 2020, die Aufforstung zwischen der Bebauung an der Brunnenstraße und dem Lärmschutzwall sowie die Errichtung eines Buswartehäuschens in Buchbach gegenüber der Einmündung zur Kreisstraße. red