Gemeinderat tagt Mittwoch

Der Marktgemeinderat trifft sich am Mittwoch, 27. Juni, um 19 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Neubau einer Mehrzweckhalle in Reuth, eine Voranfrage zur Errichtung von zwei Leichtbauhallen in Kasendorf , der Entwurf für den Bebauungsplan "Peesten" und ein Antrag des Obst- und Gartenbauvereins auf Zuschuss zum Kauf einer Pasteurisierungsanlage. red